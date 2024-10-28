Antalya’da sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle patlayan ve alev alan kamyonet vatandaşlara büyük panik yaşattı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında yakın iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 07.40 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi ile Yener Ulusay Caddesi kesişiminde ki kavşak sisteminde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ABG 443 plakalı FORD marka kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Hızla büyüyen alevlerden araç sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtulurken, vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yerini araç trafiğine kapattı.

Bomba gibi patladı

Bu sırada peş peşe meydana gelen patlama sesleri çevrede bulunan vatandaşlara büyük panik yaşattı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Aracın alevler içinde yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, ekiplerin yarım saatlik çabası sonucu söndürüldü. Alevler nedeniyle olay yerinde bulunan bir binanın dış cephesi zarar görürken, bazı işyerlerinde de maddi hasar meydana geldi.

Bina ve iş yerlerinde maddi zarar oluştu

Olayın yaşandığı noktada işletmesi bulunan ve yangın nedeniyle maddi hasar gören işletme sahibi Halil Güvenbaş, “Sabah 07.40’ta her halde cam kamyonuydu araç, birden alev topuna dönüştü. 2-3 defa lastikler büyük bir gürültüyle patladı. Biz farklı bir şey zannettik, kamyonun alev topuna dönüşmesi ile alevler dükkanıma sıçradı. Dükkânda maddi zarar var. Yaklaşık 100 bin TL zarar var” dedi. İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından kamyonet çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.