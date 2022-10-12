Yangının çıkış nedeni belli olmazken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Serik itfaiyesine ait 4 söndürme aracı ve Orman İşletmesi Müdürlüğüne bağlı arazözle yangına müdahale edildi. Yaklaşık 5 dönüm alanda etkili olan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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