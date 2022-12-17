Antalya’da boş arazi içerisinde 30-35 yaşlarında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Antalya’da boş arazi içerisinde 30-35 yaşlarında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Boş arazi üzerinde 30-35 yaşlarında bir kadın cesedi ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre akşam saatlerinde ölümün gerçekleştiği düşünülen kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, üzerinde kimlik çıkmayan kadının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.