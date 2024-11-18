UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, dünyanın en hızlı parkuru ile büyülerken yarışın sonlarına doğru yağan yağmur rekabetin dozunu artırdı. Bisikletçiler yağmurla dans etti.ANTALYA (İGFA) - Uluslararası Bisiklet Birliği’nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya’nın uzun ve kısa parkurları nefes kesen mücadeleye sahne oldu.

Antalya'nın nefes kesen doğası ve tarihi zenginlikleri içinde eşsiz bir yarış deneyimi sunan bisiklet dünyasının en prestijli Gran Fondo yarışları arasında yer alan uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, bu yıl dördüncü kez düzenlendi.

UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan ve bu özelliğiyle diğer Gran Fondo yarışlarından ayrılan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, yerli ve yabancı yüzlerce amatör bisiklet kullanıcısını Antalya’da ağırlandı.

Nirvana Hotels ana sponsorluğunda Mooves Event organizasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), T.C. Kültür Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, T.C. Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleri ve Antalya'nın markaları Fraport TAV Antalya Airport, Corendon Airlines, AG Tohum, Arso İnşaat ve Shimano ile Bisan'ın da sponsorluğunda 3 farklı parkurda gerçekleştirildi.

Bisikletçiler, dünyadaki en hızlı parkurları ile ses getiren bu özel yarışta zorlu hava koşullarıyla sınırlarını zorladı. Perge Antik kenti, Düden Şelalesi ve orman yollarından geçen bisikletçiler, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek eşsiz bir rota üzerinde pedal çevirdi.

Sınırları ortadan kaldıran paracycling etabında ise farklı kategorilerde yer alan sporcular büyük bir azimle mücadele etti. Paracycling etabında yer alan sporcuların performansları, engellerin sporla nasıl aşılabileceğini bir kez daha gösterdi.

Bisiklet dostu otelleri, bisiklet organizasyonları, bisiklet toplulukları ve bisiklet yolları ile bir bisiklet şehri olan Antalya, UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası’na 2029 yılında ev sahipliği yapmak için hazırlanıyor.