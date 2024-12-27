Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil kuaför ile kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. İlçe ilçe mahalle mahalle dolaşan mobil kuaför ile kadını erkeği, genci yaşlısı 7’den 70’e vatandaşa saç kesim ve kişisel bakım hizmeti verilirken, hasta, yaşlı ve engelli bireyler de evlerinde hizmet alıyor. 2024 yılı içerisinde 7 bin 958 vatandaş mobil kuaförden hizmet aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil kuaför hizmeti ile Toros dağının eteklerinde kurulan merkeze uzak mahallelerdeki vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Köylerinde kuaför ve berber bulunmayan, bu ihtiyaçları için kilometrelerce uzaklıktaki ilçe merkezlerine gitmekte zorlanan vatandaşların imdadına Büyükşehir Belediyesi’nin mobil kuaför tırı yetişiyor. Mobil kuaför, kimi zaman kavurucu yaz sıcağında kimi zaman ise dondurucu soğukta, ulaşım zorluğu ve ekonomik nedenlerle ilçe merkezlerine gidemeyen köylülere büyük kolaylık sağlıyor.

Kuaför ayaklarına geliyor

Her hafta merkeze uzak köyleri ziyaret eden mobil kuaför tırı, köy meydanına park ediyor. Kadını erkeği, çocuğu yaşlısı 7’den 70’e tüm vatandaşlara hijyen kuralları içinde saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakım hizmeti veriyor. Kuaför ekibi, yaşlılık, rahatsızlık ya da engeli nedeniyle evden çıkamayan vatandaşları da evlerinde ziyaret ediyor. Öğrencileri de ihmal etmeyen mobil tır, köy okullarının bahçesine park ederek, çocukların saçını istedikleri gibi kesip, şekil veriyor.

7 bin 958 kişiye kuaförlük hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mobil Kuaför hizmetinden 1 Ocak 2024’ten bu yana bir yıllık süre içerisinde 19 ilçeden 7 bin 958 vatandaş hizmet aldı. Mobil Kuaför Tır’ı 153 mahallede park ederek vatandaşların kişisel bakımını gerçekleştirdi. Özellikle, engelli, yaşlı ve evden çıkamayan vatandaşlar ayaklarına kadar gelen kuaför hizmetinden büyük memnuniyet duydu.