Mersin’den temin ettiği uyuşturucuyu Antalya’da piyasaya süreceği tespit edilen iki şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şahısların bulunduğu tırda 3 çanta içerisinde daralı 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Mersin’den temin ettiği uyuşturucuyu Antalya’da piyasaya süreceği tespit edilen iki şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şahısların bulunduğu tırda 3 çanta içerisinde daralı 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yürütüldü. Antalya’ya uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde, M.K. isimli şahsın kullandığı TIR’da, İ.H.İ. isimli şahısla birlikte Mersin’den temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi Antalya’da piyasaya sürecekleri yönünde bilgiler elde edildi.

Daralı 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 11 Ağustos günü düzenlenen operasyonda M.K. ve İ.H.İ. isimli şahısların bulunduğu tırın çekici kısmında yapılan aramada; 3 çanta 111 paket daralı 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli M.K. ve İ.H.İ. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan işlem yapıldı.