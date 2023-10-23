Antalya’nın Kepez Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Antalya Bilim Festivali, 4 gün boyunca Antalyalıları bilimin ışığında aydınlattı. Yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin katıldığı Antalya Bilim Festivalinin finalinde BİLİMFEST Proje Yarışmasının ‘EN’leri ödüllendirildi.

Antalyalıları bilim ve teknoloji dünyasıyla buluşturan BİLİMFEST, 4 gün boyunca hatıralarda güzel izler bıraktı. Antalyalıların ilgi odağı olan BİLİMFEST, yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırladı. Festivalinin açılışı gibi finali de büyük bir katılımla gerçekleştirildi. BİLİMFEST finali Proje Yarışması heyecanıyla taçlandı. BİLİMFEST Proje Yarışmasının ‘EN’leri ödüllerini Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün elinden aldı. Festivalin en heyecanlı ekibi olan yarışmacı öğrenciler, 4 gün boyunca 3 farklı alandaki fikirlerini hem ziyaretçilere hem de değerlendirme kuruluna sundu. Projeleriyle ilk 3’e giren takımlar, festival sahnesine davet edilerek onurlandırıldı. Yüzlerce seyircinin önünde ödüllerini alan takımlar, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

"İyiki Bilimfest var"

Festivale olan ilgiyle Antalyalıların bilgiye, teknolojiye, uzay çağına, gökyüzüne ne kadar tutkusu olduğunu gördüklerini vurgulayan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, iyi ki Antalya Bilim Merkezini kurarak Bilimfest düzenlediklerini söyledi. Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlere böylesi bir festival düzenlediklerini belirten Başkan Tütüncü, artık Antalya’nın tarım ve turizmden sonra bilimin de başkenti olmaya aday olduğunu dile getirdi.

"Teknofest rüzgarı şehrimizde "

Bilime tutkun olan Antalyalıların milli teknoloji hamlelerimizi eserlerini, fikirlerini, aydınlık geleceğimizi gördüğünü belirten Başkan Tütüncü, “Biz de modern dünyanın bilim ve teknoloji alanlarında ufukları zorlayabilen bir ülke olduğumuzu gördüler. Bir de 1961’de yolda bırakılan Devrim arabasını gördüler. Ama artık o otomobil artık mahsun değil, çünkü yolda bırakılmayan en ileri teknolojilerine sahip TOGG ile yan yana sergileniyor. Bu festival gelecek tasavvuruyla ülkemizin aydınlık geleceğini inşa etmeye yönelik bir festival. Teknofest rüzgarını şehrimize taşıyor. İstikbal göklerdedir deyişinin arkasındaki felsefeyi, ruhu, inceliği anlamamıza yaraşır bir festival oldu” diye konuştu.

Bilimfest Proje Yarışması İcra Kurulu üyeleri Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Teknokent Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, TÜBİTAK BİTO Başkanı Ömer Kökçam, Kepez Belediyesi Başkan Yardımcıları Sabahat Adanır ile Mustafa Özsoy, DokumaPark A.Ş. Başkanı Serhat Demir ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Selim Tıraş, başkan Tütüncü’nün elinden teşekkür plaketi aldı.

Bilimfest Proje Yarışması Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojileri İlköğretim kategorisinde Orion takımı birinci, Zen10 takımı ikinci, Karoba takımı ise üçüncü oldu. Bu alanın ortaöğretim kategorisinde ise Göynük Fen birinci, Engelsiz Yaşam ikinci ve Gowsept takımı üçüncü oldu.

Çevre ve Enerji Teknolojileri ilköğretim kategorisi birinci takımı Yıldırım, ikinci Yeryüzünün Uyanışı ve üçüncü Sis Avcıları oldu. Bu alanın ortaöğretim kategorisinde ise Atlantis takımı birinci, İnsansız Su Altı ikinci ve Kapplast üçüncü oldu.

Tarım ve Gıda Teknolojileri alanında ilköğretim kategorisi birincisi Bilimfest takımı olurken, ikinci Otomatik Fikirler, üçüncü Teknodef oldu. Ortaöğretim kategorisindeyse Umem takımı birinci, Avokteam ikinci, Amalgam üçüncü oldu.