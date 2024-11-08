Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın 17 yaşındaki oğlu evinde tabancayla vurulmuş halde yaralı olarak bulundu. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, Muratpaşa ilçesin bağlı Fener Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP’li Muratpaşa Belediyesinin Başkanı 3 dönemdir başkanı olan Ümit Uysal’ın oğlu E.U. (17), evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Genci kanlar içerisinde gören yakınları kendi imkanlarıyla yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olarak hastaneye giriş yapan E.U., ameliyata alındı. Olayı duyan CHP parti yöneticileri ve belediye personelleri hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı. Ameliyata alınan E.U.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Toplantı için İstanbul’a giden Başkan Uysal ise haberi alır almaz ilk uçakla Antalya’ya yola çıktığı öğrenildi.

"Tedavisi devam ediyor"

Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “8 Kasım 2024 günü bazı sosyal medya hesapları ve basın/yayın organlarında “Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu” başlıklı haber ve paylaşımların yapıldığı görülmüştür. 8 Kasım 2024 günü ilimiz Muratpaşa ilçesinde bulunan özel bir hastaneye başından silahla yaralanmış bir şahsın intikal ettirildiğinin öğrenilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda yaralı şahsın E.U.U. olduğu ve intihar girişiminde bulunduğu tespit edilmiş, tedavisinin devam etmekte olduğu belirtilmiştir” denildi.

Başkan Uysal da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlu ile ilgili iyi dileklerini ileten, dua eden herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor, kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.