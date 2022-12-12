Antalya’da üç katlı binanın en üst katından düşen Gülayten T. ağır yaralanırken, yerde yatan kızını gören annesi ise fenalık geçirdi.

Antalya’da üç katlı binanın en üst katından düşen Gülayten T. ağır yaralanırken, yerde yatan kızını gören annesi ise fenalık geçirdi.

Olay, Kepez ilçesi Farikalar Mahallesi 3054 Sokak üzerinde saat 12.15 sıralarında meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında oturan Gülayten T., balkondan düşerek ağır yaralandı. Ailesi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan Gülayten T.’ye ilk müdahalenin sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından yaralı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yerde yatan kızını gören annesinin "Çocuğum, kuzum, yavrum" diye feryat etmesi yürekleri dağladı.