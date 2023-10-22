Antalya’nın Serik ilçesinde balık avına çıkan bir balıkçı, teknesine eşlik eden bir yunusla karşılaştı. Yunus, tekneyle beraber uzun süre yüzerek ve denizden zıplayarak yaptığı hareketlerle balıkçıya adeta gösteri yaptı.

Tekne sahibi Selim Esen, Belek açıklarında balık avına çıktığı sırada teknesinin önünde bir yunus olduğunu fark etti. Yunus, tekneyle beraber uzun süre yüzerek ve denizden zıplayarak yaptığı hareketlerle balıkçıya adeta gösteri yaptı. Yunusu görünce büyük mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Esen, cep telefonuyla o anları kaydetti. O anlar görsel şölen oluşturdu.