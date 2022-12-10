Antalya’da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının evin tavanına kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge’nin (8), babası Ali İhsan Yıldırım, kızının ihmal nedeniyle bacağının kesildiğine ve yaşadığı 8 yıllık hukuk savaşına dikkat çekmek için ilginç bir eyleme imza attı. Yıldırım, kızı Özge’nin protez bacağının üzerine motorlu testere koydu, 8 yıldır hukuk savaşı verdiğini söyledi.

Antalya’da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının evin tavanına kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge’nin (8), babası Ali İhsan Yıldırım, kızının ihmal nedeniyle bacağının kesildiğine ve yaşadığı 8 yıllık hukuk savaşına dikkat çekmek için ilginç bir eyleme imza attı. Yıldırım, kızı Özge’nin protez bacağının üzerine motorlu testere koydu, 8 yıldır hukuk savaşı verdiğini söyledi.

Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan ile İlknur Yıldırım çiftinin ’Özge’ ismindeki bebekleri 1 Ocak 2014 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden minik Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Baba Yıldırım, özel hastaneyi ihmalle suçlayıp davalar açtı.

"İki kez takipsizlik verdiler"

Yerel mahkemelerde iki kez takipsizlik kararı verildiğini belirten Baba Ali İhsan Yıldırım, bunun üzerine, Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi ise başvurunun, hukuk sisteminde mevcut idari yargısal yollar tükenmeksizin yapıldığı gerekçesiyle kabul etmedi.

Kızının protez bacağının üzerine motorlu testere koydu

8 yıldır hukuk savaşı verdiğini belirten Baba Ali İhsan Yıldırım, bugün Muratpaşa ilçesi Attalos Heykeli önünde ilginç bir eyleme imza attı. Heykelin önündeki alana gelen Yıldırım, yanında getirdiği kızının protez bacağının üzerine motorlu testereyi koydu. İhmal iddiası ve 8 yıldır verdiği hukuk mücadelesine dikkat çekmek için böyle bir eylem yaptığını belirten Yıldırım, “Çocuğumuzu sakat bıraktılar. 8 yıldır hak hukuk arıyoruz. Sonuç istiyoruz. Anayasa mahkemesine başvurdum, oradan iç hukuk yollarının tükenmediğini söylediler. Zaten 8 yıldır uğraşıyorum, adalet arıyorum” dedi.

"Daha nasıl anlatayım"

Motorlu testereli eylemiyle ilgili gazetecilerin sorusuna, ‘Daha nasıl anlatayım. Çocuğumun ayağını kestiler, yok ettiler. Ama suçlular geziyor” şeklinde yanıt veren Yıldırım, hukuksal mücadelenin yanında siyasi olarak da mücadele edeceğini söyledi. Yıldırım, kızının ihmalden dolayı bacağının kesildiği iddiasını yineleyerek, “Bu çocuk iki ayağıyla doğdu. Bir rahatsızlığı yoktu ki ayağını kessinler. Özge 8 yaşında ve hiçbir rahatsızlığı yok. Adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.