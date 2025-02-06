Antalya’da 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Asrın felaketinde Malatya Valisi olarak görev yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, şehirlerin sağlıklı ve güvenli inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Hiç unutmuyorum. Malatya’da eşini, üç kızını kaybetmiş olan bir vatandaş şöyle demişti; ‘Ben meğer ev almamışım? Çocuklarıma tabut almışım. Çocuklarıma mezar almışım.’ Ev yapalım, insanlara yaşayabilecekleri şehirler kuralım. Mezarlar, mezarlıklar yapmayalım" dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü nedeniyle Antalya’da anma programı gerçekleştirildi. Antalya Valiliği ve AFAD tarafından Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, depremlerde hayatını kaybedenler için bir anma ve arma töreni yapıldı. Kur’an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, deprem sırasında Malatya Valisi olan Antalya Valisi Hulusi Şahin o dönem yaşadıklarını aktardı. Vali Şahin, "6 Şubat sabahı yaşadıklarımızı kelimeler tarif edemez. 6 Şubat’ın tam bu saatlerinde benim karşılaştığım konuları Allah kimseyi bir daha yaşatmasın, göstermesin. Birinci deprem olmuş. Ekiplerimizi elimizde ne kadar varsa yıkılan binaların enkazlarına göndermişiz. Hepsi çalışıyorlar. Enkaz altından insanlarımızı kurtarmaya çalışıyorlar. O arada ikinci deprem oluyor ve şöyle haber geliyor; ‘Arama kurtarma ekiplerimizin üzerine binalar devrildi. Ekiplerimiz enkaz altında kaldı.’ Nasıl bir duygu yaşadığımızı hayal edebiliyor musunuz? Çok ağır bir imtihan. Bir taraftan haber geliyor, Malatya’yı güneye bağlayan Erkenek Tüneli yıkıldı. Bir telefon geliyor, kuzeye bağlayan viyadük yıkıldı. Bir haber geliyor, batıya bağlayan yol tipi nedeniyle kapalı. Bir başka haber geliyor. İçme suyu çamur akıyor. İçme suyu hattını kullanamıyorsunuz. Bir başka haber geliyor. Tipi nedeniyle uçaklar inemiyor. Aynı anda yaşamış olduğumuz sayısız büyük felaket. Bu büyük felaketin altından nasıl kalktık gerçekten?" dedi.

"Deprem başka bir afete benzemiyor"

Şahin, yardım ve dayanışmanın büyük bir organizasyon gerektirdiğini belirterek, "Ben şimdi bu milletin gücüne bir kere daha iman ediyorum ki bu millet öyle zannedildiği gibi bir millet değil, çok güçlü bir millet. Birkaç saat içerisinde nereden geldiklerini anlamadığımız böyle melekler geldi ve araçlarla ekmekler, sular, sayısız yardım malzemesi akmaya başladı. Saatler ilerledikçe o kadar çok destek ve o kadar çok yardım geldi ki bunları tasnif etmeye yetişemez olduk. Deprem başka bir afete benzemiyor. Diğer afetlerde afet bölgesi zarar görür ama hayat devam eder, halbuki depremde sadece binalar yıkılmıyor. Bütün şehrin tüm yapısı elden çıkıyor ve o şehirde yaşayan herkes depremzede oluyor. İster binası yıkılsın ister yıkılmasın. Öyle bir durumda koca bir şehrin tüm ihtiyaçlarını karşılaşmanız lazım. Toplumların kalitesini, toplumların zor zamanlardaki dayanışma kültürü belirler. Biz çok iyi bir sınav verdik. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Dünyanın çok sayıda milleti oraya desteğe geldi. Onların yetkilileriyle de konuştuk, onlardan da aynı geri dönüşleri aldık" diye konuştu.

"Mezarlar, mezarlıklar yapmayalım"

Vali Şahin, şehirlerin sağlıklı ve güvenli inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Hiç unutmuyorum. Malatya’da eşini, üç kızını kaybetmiş olan bir vatandaş şöyle demişti; ‘Ben meğer ev almamışım? Çocuklarıma tabut almışım. Çocuklarıma mezar almışım.’ Ev yapalım, insanlara yaşayabilecekleri şehirler kuralım. Mezarlar, mezarlıklar yapmayalım. Bunun için kural neyse kurala uyalım. İş ahlakımızı yaptığımız her işte öncelikli olarak kendimize bir görev edinelim" dedi.

"Antalya bir afet şehri"

Antalya’nın da bir afet şehri olduğuna dikkat çeken Vali Şahin, doğal afetlere karşı her an hazırlıklı olunmasının önemine değindi. Şahin, şöyle devam etti:

"Antalya bir afet şehri, bunu hiç unutmayınız. Afet tanımlamaya kalkarsanız, depremle beraber başlayalım. Antik kentlerimiz var değil mi? Hepsi yıkık. Bunların önemli bir kısmı depremden yıkılmış, özellikle batı Antalya’dakiler. Dolayısıyla burası depremden azade bir şehir değil. Sel, Antalya bir sel şehri. Yangın, bakın şu anda bir yangınımız var şubat ayında. Arkadaşlarımız müdahale ediyor, kontrol altına almak üzereler. Çok büyük bir yangını da yine şu yakın zamanda yaşadık. Hani en olmaz ne olabilir Antalya için? Çığ değil mi? Antalya’da çığ oldu. Bu kış bir vatandaşımızı kaybettik. Antalya tam bir afet şehri. O yüzden hazırlıklı olmamız lazım. Bu arada sadece bizde olur ve buna hazırlıklı oluruz. Bu yaklaşım da doğru değil. Antalya bir dünya şehri. Türkiye’nin ve dünyanın herhangi bir yerinde yaşanabilecek bir afette biz Antalya olarak onların yardımına öncelikle koşmak sorumluluğundayız. Bu sorumluluğu hissedelim."

"Küçük hatalar büyük felaketlere sebebiyet verir"

Şahin, "Hangi işi yapıyorsak o işin gereği neyse onu yapmayı ilke edinelim. Bunu herkese öğretelim ve denetleyelim. Eğer bunu yaparsak emin olun şehirlerimiz depremle diğer afetlere karşı çok daha güvende olur. Yeter ki işimizi doğru yapalım, şehirlerimizi doğru kuralım, binalarımızı doğru yapalım. En son 78 evladımızı kaybettiğimiz Bolu’daki yangın benzeri değil mi? Basit bir mutfak kazası nasıl devasa bir felakete, bir faciaya sebebiyet verir? Doğru hamle yapılsaydı, doğru müdahale yapılsaydı o mutfak kazası belki de hiç haberimiz olmayacak şekilde 15 saniyede çözülecekti, o 78 vatan evladı bugün aramızda olacaktı. Küçük hatalar büyük felaketlere sebebiyet verir. Bu da en hassas olmak zorunda olduğumuz konu diye düşünüyorum" dedi.

Program sonunda AFAD’dan akredite alan STK gönüllülerine arma takıldı. Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Necmi Erçin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı.