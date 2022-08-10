Aksu ilçesi Topallı bölgesinde tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak, kasten yaralama suçlarından aranan F.U. jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 5 gram metamfetamin, 1.60 gram metamfetamin, 0.65 gram esrar, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan bong aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

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