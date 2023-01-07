İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik merkez ve dış ilçelerde aranan şahıslara yönelik 121 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

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