Karı-kocayı ölüm bile ayıramadı

Karı-kocayı ölüm bile ayıramadı

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, merkez ve dış ilçelerde, “asayiş ve diğer suçlardan aranan” şahıslara yönelik, 49 ekibin iştirakiyle çalışma yapıldı.

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