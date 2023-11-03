Antalya’da emniyet ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 232 firari yakalandı, 44’ü tutuklandı.

Antalya ili ve ilçelerinde, ülke genelinde mahkemelerince aranan, aralarında "şantaj, basit cinsel saldırı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, 5607 sayılı yasaya muhalefet, yol kesmek sureti ile yağma konut dokunulmazlığını ihlali, basit yaralama ve kasten yaralama" suçlarının da bulunduğu 25 yıl ve üzeri 2, 10 ile 20 yıl arası 6, 5 ile 10 yıl arası 11, 2 ile 5 yıl arası 14, 2 yıl altı hapis cezası ile aranan toplam 232 firari yakalandı. Şahıslardan 44’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda 21 ruhsatsız silah, eroin, esrar, sentetik hap gibi narkotik mMaddeler ele geçirildi.