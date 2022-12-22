ANTALYA (İHA) – Antalya’da güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın etti. Kimileri karlı dağların manzarasını izlerken, kimileri de denizin tadını çıkardı.

ANTALYA (İHA) – Antalya’da güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın etti. Kimileri karlı dağların manzarasını izlerken, kimileri de denizin tadını çıkardı.

Türkiye’nin dört bir yanında kar manzaraları kendini gösterirken, Antalya şehir merkezinde ise güneşli hava hakim oldu. Hava ve deniz sıcaklığının 18 derece olduğu kentte, vatandaşlar Konyaaltı sahiline gelerek güneşin ve manzaranın keyfini sürdü.

Denize giren 62 yaşındaki Dursun Ali Teber, “Antalya’nın özelliği bu, denize giriyorum ve Bey Dağları’ndaki karları seyrediyorum. Bu çok büyük bir zevk. Denize girince hem sporunu yapıyorsun hem ruhsal anlamda kendin rahatlıyorsun. Güneş de Antalya’yı terk etmiyor, yaz kış devam ediyor. 18.5 derece deniz suyunun sıcaklığı var. Hava soğuk olsa bile deniz sıcak. Keyfimiz yerinde” şeklinde konuştu.