Antalya’da, ünlü hacker grubu Anonymous’un kullandığı maskeleri takan 2 genç, motosikletle seyir halindeyken oyuncak silahlarla korku saldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası harekete geçen polis, 4 şüpheliyi gözaltına alırken silahların oyuncak olduğu belirlendi.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı civarında akşam saatlerinde, motosikletle seyir halindeyken yüzlerinde ünlü hacker grubu Anonymous’un kullandığı maske takılı 2 genç, ellerindeki silahlarla çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Diğer motosiklet üzerindeki arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı o anlar binlerce tık aldı. maskeli gençlerin silahlarını vatandaşlara doğrultması büyük paniğe yol açtı.

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Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti ve 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Maskeli gençlerden S.K (18) ile G.A (18), ifadelerinde ellerindeki tabancaların gerçek olmadığını, oyuncak silahlar kullandıklarını belirtti.

Olayla ilgili olarak maskeli 2 şüpheli ve videoyu çeken Y.Y (19) ile M.Ç (17) hakkında, halk arasında korku ve panik oluşturarak tehdit etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: iha