Antalya’da kızını okuldan alarak evine dönen annenin kullandığı otomobil, yaklaşık 70 metre yükseklikten şarampole uçtu. Anne-kız kazayı yaralı olarak atlattı.

Antalya’da kızını okuldan alarak evine dönen annenin kullandığı otomobil, yaklaşık 70 metre yükseklikten şarampole uçtu. Anne-kız kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, Alanya ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşe Küçükyanık (38), kızı Esile Küçükyanık’ı (5) anaokulundan alarak evlerine dönmek için yola çıktı. Küçükyanık idaresindeki 07 HHS 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 70 metre aşağıya düşen otomobilden önce 5 yaşındaki Esile’yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ardından Ayşe Küçükyanık otomobilden çıkartılarak halat yardımıyla sedye ile yukarı çekildi. Sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.