Antalya’da alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi silahla yaralandı. Olay yerinden lüks araçla kaçan şüpheli ara sokakta yakalanırken, ekiplere “Sizle bir sorunum yok, problem yok kardeşim. Arkadaşlar ben sizi seviyorum” dedi.

Antalya’da alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi silahla yaralandı. Olay yerinden lüks araçla kaçan şüpheli ara sokakta yakalanırken, ekiplere “Sizle bir sorunum yok, problem yok kardeşim. Arkadaşlar ben sizi seviyorum” dedi.

Olay, saat 20.45 sırasında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 607 Sokak’taki bir kıraathane önünde meydana geldi. 50 yaşındaki Mecit Y. ile Nurettin G. (66) iddiaya göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mecit Y., üzerindeki tabanca ile Nurettin G.’ye 3 el ateş etti. Vücuduna iki mermi isabet eden Nurettin G., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden 05 ACG 005 plakalı otomobiliyle kaçtı. Bu sırada bölgeden geçen devriye ekibine vatandaşlar durumu haber verdi. Ekibin anonsuyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelinin peşine Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus timleri aynı mahallenin 646 Sokağında şahsın aracını sıkıştırdı. Araçtan inip kaçmaya başlayan Mecit Y., saklandığı bir apartmanın bahçesinde yakalandı. Suç aleti tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ekip aracına götürülürken, “Sizi seviyoruz, sizle bir sorunum yok, problem yok kardeşim. Arkadaşlar ben sizi seviyorum” dedi.

Mecit Y., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Vatandaşlar tarafından kıraathanenin içine alınan Nurettin G. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.