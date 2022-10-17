Bilişim alanında bölgenin en büyük etkinliği olan ve sektörün öncü isimlerini öğrencilerle ve girişimcilerle buluşturan Akdeniz Bilişim Zirvesi, 4 binden fazla katılımcıyı ağırlayarak katılımcı sayısında rekor kırdı

Bilişim alanında bölgenin en büyük etkinliği olan ve sektörün öncü isimlerini öğrencilerle ve girişimcilerle buluşturan Akdeniz Bilişim Zirvesi, 4 binden fazla katılımcıyı ağırlayarak katılımcı sayısında rekor kırdı

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ev sahipliğinde 6.’sı düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi, rekor katılım ile tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit’in de aralarında olduğu 27 konuşmacının olduğu zirveyi, 4 binden fazla katılımcı takip etti. 25 üniversiteden bilişim toplulukları da zirveye gelerek konuşmaları takip etti.

"Rafadan Tayfa Hayri de zirvedeydi"

TRT’nin en çok izlenen ve beğenilen çizgi filmi olan Rafadan Tayfa’nın yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan’ın da konuşmacı olarak katıldığı zirvede Fidan’ın konuşması öncesinde çizgi filmin sevilen karakteri Hayri’nin maskotunun sahne alarak bir gösteri yapması ortama renk kattı. Gençlere çok çalışmaları ve çıktıkları yolda asla pes etmemeleri konusunda tavsiyede bulunan Fidan, “Rafadan Tayfa’yı ilk TRT’ye sunduğumuz zaman aylarca cevap bekledik. 6 ayın sonunda gelen cevap ise olumsuzdu maalesef. Oysa ekip olarak çok büyük emek vermiştik. Pes etmedik. TRT ile tekrar iletişime geçtik. Karakterleri beğenmişleri ancak çalıştığımız konularda değişiklik talep ettiler. Bizde onların istediği düzeltmeleri ve düzenlemeleri yaparak tekrar sunduk. 1.5 yıl sonra kabul edildi. Ve işte küçükten büyüğe Türkiye’nin sevgisini kazanan Rafadan Tayfa karşınızda” diye konuştu.

“Oyuncu olmaktansa kurallarını yazın”

Metaverse&Blockchain Akademi Kurucusu Devrim Danyal, genç arkadaşlara seslenmenin yanı sıra, çocuklarımızı dijital çağa hazırlayacak öğretmenlerimize de seslenmek istiyorum. Şimdiki gençlerimiz dijital çağın asıl sahipleri olacak çocuklarımıza öncülük yapan abileri ablaları konumundalar. Hep birlikte çocuklarımızı iyi yetiştirmeye gayret gösterelim. Kendinizi yenilemediğiniz zaman çok kısa bir süreçte teknolojinin ve bilişimin gerisinde kalıyorsunuz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Oyunun kurallarının konduğu bir ekosistemde oyuncu olacağınıza oyunun kurallarını sizin koyduğunuz bir ekosistem yaratıp hem maddi manevi gelir etmeniz daha önemli. Siz değişin, dünya değişsin" ifadelerini kullandı.

“Uzay çalışmaları ülke için stratejik”

Roketlerin tarihinden, gelişiminden ve uzay sektörünün gelişiminden ve gelecek öngörülerinden bahseden Roket Bilimci- DeltaV Genel Müdürü Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu, ticari uzay çalışmalarının, devlet sektörünün aksine çok hızlı büyüdüğünü uzay sektörü yakın gelecekte 1 trilyon USD’yi geçeceğini söyledi. Uzay sektörünün Türkiye gibi iddialı bir ülke için artık lüks değil stratejik bir gereksinim olduğunu söyleyen Karabeyoğlu "Cumhurbaşkanımızın şahsen açıkladığı uzay programı başladı. Bu oldukça iddialı ve ayakları yere basan bir program. İlk iniş 2023’te ikinci iniş milli imkânlarla 2028’de yapılacak" dedi.

“Sektörde çok kadın rol model var”

Saha İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi, OBSS CEO’su Zafer Şen, bu tür etkinliklerde sektörün nereye gittiğini, nerede boşluklar olduğunu, geleceğini görmenin çok önemli olduğunu vurguladı. Salonda bulunan kadınlara seslenen Zafer Şen, “Ülkemiz için çok stratejik bir uzun menzil hava savunma projesi var. Bu projenin yazılımını geliştiren partnerlerdeniz. Biz dâhil bütün paydaşların bağlı olduğu kişi bir kadın. Onun gibi başka yöneticilerin bağlı olduğu bir üst derecedeki müdür de kadın. Üstelik diğer donanım dâhil diğer paydaşların dâhil olduğu program yöneticisi de kadın. Dolayısıyla bu konuda çok rol model var önünüzde. Sizlerin de bu konuda daha aktif olacağınızı umut ediyoruz. İhtiyaç olduğunuz destekse tüm paydaşlar olarak buradayız"” dedi.

İlk kez açıkladı

Seyhun Özkara İdeasoft CEO’su da konuşmasında 2023 yılında Türkiye’de küçük ve orta ölçekli her işletmenin e-ticareti deneyimleyebilmesi için ücretsiz olarak e-ticaret alt yapısı sağlayacaklarını açıkladı. Seyhun Özkara “Bunu ilk defa burada söylüyorum. Ekim ayının sonunda yayına girecek ilk adım paketleriyle Türkiye’de bütün işletmelerin tamamen ücretsiz olarak e-ticaret deneyimlemesini sağlayacağız. Bu yıkıcı rekabetin pazar yerlerinin hegemonyasının önüne geçmek için yapmış olduğumuz bir şey. Sadece ticaret yapmak için değil kârlı, sürdürülebilir bir model için de sosyal sorumluluk olarak yapmak istedik" diye konuştu.

“Paradan çok daha önemli şeyler var”

Desnet Ceo’su Ömer Ekinci de bilişim alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu. “İşinizi güzel yaparsanız ve çalışırsanız para her türlü kazanılır. Oysa hayatta paradan çok daha önemli şeyler vardır.” diyen Ömer Ekinci, kendi yaşamından örnekler verdi. Duygusal anların yaşandığı konuşmasında Ömer Ekinci, “6 yaşında otistik bir yavrum var. Her sabah 3 saat onunla oynamadan işe gitmem. İsyan etmiyorum aksine yavrumu çok seviyorum. Milyon kere sorsalar yine onu seçerim. Bu tür çocuklarımızın anne babaları çok hassas oluyorlar. Yaşadığımız birkaç tatsız örnek oldu ama pandemi döneminde bir polis memuru kardeşim yolda bizi durdurdu ve çocuğumuzu görünce ‘Çocuğunuz özel çocuklarımızdan mı?’ sordu. Engelli ya da özürlü kelimelerini tercih etmeyerek özel çocuk demesi bizi öyle duygulandırdı ki aynı anda eşimin de benim de gözümüzden yaşlar döküldü. Tekrar söylüyorum. Para kazanılır. Önemli olan içinde bulunduğunuz nimetlerin ve hayatınızın kıymetini bilmek ve insanca yaşamaktır" diye konuştu.

Girişimcilikte melek yatırım

Moderatörlüğünü Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Bil’in yaptığı “Dijital Girişimcilikte Melek Yatırım ve Fonlara Erişim” konulu panelde konuşan Albaraka Portföy GSYF Müdürü Mustafa Keçeli, ANSİAD Girişimcilik Komitesi Başkanı Işık Yargın, Keiretsu Forum’dan Hulusi Berik, Boğaziçi Wentures’ten Gizem Sezer Dijital Girişimcilikte Melek Yatırım konusunda katılımcıları bilgilendirerek özellikle genç girişimcilerin ve öğrencilerin sorularını cevaplayarak, fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda nasıl bir yöntem izlemeleri gerektiğini anlattılar.

Dijital dönüşüm anlatıldı

Zirvede, “Dijital Çağda Dijital Dönüşüm” başlıklı panelde moderatörlüğü Olbia Bilişim Teknolojileri CEO’su Yakup Küçüksaraç yaparken konuşmacılar CW Enerji şirketinde Product Development Manager Kadir Hacıahmetoğlu, Logo Yazılım, Kamu İlişkileri ve Proje Direktörü Tolga Gören, Tech Data - Dell Sales Manager Nüket Ergün, Citrix Systems - Senior Partner Account Manager Cem Öcal ise şirketlerinin kuruluşları ve gelecek vizyonları hakkında katılımcılara bilgiler verdiler.

Arge ve inovasyon ödülleri sahiplerini buldu

Akdeniz Bilişim Zirvesi konuşmalarının ardından ödül törenine geçilerek, zirveyi destekleyen kurum, kuruluşlara plaketleri takdim edildi. Ayrıca zirvede 10 ayrı kategoride ödül verilen Antalya Teknokent Ar-Ge İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu. Antalya Teknokent firmalarından Softalya ‘En Fazla Öğrenci İstihdam Eden Firma’, Meykon ‘Üniversite Sanayi İş Birliği Ödülü’, San Bilgisayar ‘En Yüksek Ar-Ge Geliri Elden Firma’ Bee Elektronik ‘En İyi Gelişme Gösteren Kuluçka Firması’, Noxart Bilişim ‘Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Mentörlük’ Savhatek Savunma ‘En İyi Akademik Spin- Off Firması’, Talya Bilişim ‘En Fazla Ürün-Hizmet Geliştiren Firma’ Babylife ‘Sağlıkta Yenilikçi Teknoloji Geliştiren Firma’, Areo Tohumculuk ‘Gıda ve Tarımda Yenilikçi Teknoloji Geliştiren Firma’, Digyglobal ‘En Yüksek Ciro Elde Eden Kuluçka Firması’ Ödülü’lüne layık görüldü. Firmalara ödülleri Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı M.Fatih Kacır, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü M.Bilal Macit ve Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz tarafından takdim edildi.