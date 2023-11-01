Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada otomobilin motor kaputu üzerine düşen motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri gelene kadar bulunduğu yerde bekledi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 22.55’te Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde D400 Karayolu yönüne seyir halinde olan Doğan Ç. idaresindeki 07 BGD 369 plakalı motosiklet, Bülent Ecevit Caddesi’nden Fahri Korutürk Caddesi’ne dönmek isteyen Kader Ö.’nün kullandığı 07 ASJ 261 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletten savrulup otomobilin üzerine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin motor kaputu üzerinde bekleyen sürücü, kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün bacağında kırık tespit edildi.

Öte yandan meydana gelen kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletin, sürücüsünün bir anlık dikkatsizlik sonucu şerit değiştirdiği otomobile çarptığı anlar yer aldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.