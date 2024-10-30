Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Temel Eğitim Mahallesi’nde elektrik hatlarının bahçedeki keçiboynuzu ağacının dalları arasından geçmesi çiftçiyi korkutuyor.

Yaklaşık 5 dönümlük arazisinin içinde sera ve değişik meyve ağaçları bulunan Hasan Akbaş, bir buçuk yıl önce enerji nakil hatlarının bahçesinde keçiboynuzu ağacının dallarının arasından geçtiğini fark etti. AEDAŞ’a haber veren çiftçi, problemin çözülmesini bekliyor.

Seracılık ve meyve üreticiliği yapan emekli öğretmen Hasan Akbaş, “Temel Eğitim Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin metrekare arazim var. Bunun 4 bin metrekaresinde seram var. Seranın dışında sulama havuzumun başında keçiboynuzu ağacım var. Sulama havuzunun başına kadar demir direklerle elektrik hattı geliyor. Benim arazimin içindeki elektrik direğinden yolun karşısındaki komşuma elektrik gidiyor. Komşuma giden elektrik hattı benim bahçedeki keçiboynuzu ağacının dallarının arasından geçiyor. Bu elektrik hattı metal tellerden oluşuyor. Elektrik dağıtımı şirketine başvurdum. Ağacın altında sulama havuzum var ve havuzdan sulama suyu kullanıyorum. Bir gün ya beni ya da buradan geçen bir vatandaşımızı elektrik çarpacak diye endişe ediyoruz” dedi.