Adalet Bakanlığı tarafından Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Antalya Adliyesi bahçesinde 13 sanatçının 55 karma eserinin yer aldığı resim sergisi açıldı. Etkinlikte Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ile hakim ve savcılar resim de yaptı.

Adalet Bakanlığı tarafından Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Antalya Adliyesi bahçesinde 13 sanatçının 55 karma eserinin yer aldığı resim sergisi açıldı. Etkinlikte Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ile hakim ve savcılar resim de yaptı.

Adalet Bakanlığı, 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde ‘Personelin Sesi, Adaletin Nefesi’ sloganıyla hareket ederek Türkiye’nin 81 ilinde personelin eğitim, kültür, sanat ve sportif faaliyetlerde yaptıkları eserleri sergileyebileceği, personelle bakanlık bürokrasisinin istişare edip bir araya gelebileceği etkinlik düzenledi.

Birincisinin Eskişehir, ikincisinin de Antalya’da gerçekleştirilen etkinliğe Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Soner Çiftçioğlu, Daire Başkanları Fatih Akkuzu ve Uğur Muslu, Hakimler Ergül Duyum, Ali Yılmaz ve Muhammed Safa Sevgili, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Evren Akbey, Hakim Hasan Bıyık, komisyon başkanları, hakim ve savcıların yanı sıra adalet personeli de katıldı.

"55 eser yer alıyor"

Adliye bahçesinde 13 sanatçının 55 karma eserinin yer aldığı resim sergisinin açılışında konuşan Başsavcı Zafer Koç, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı etkinlikleri bünyesinde Antalya Adliyesi’nde düzenlemiş olduğunu ‘Personelin Sesi, Adaletin Nefesi’ mottosuyla planlanan bu programlarda tüm personellerimizle Adalet Bakanlığı’mız temas halinde olacağız. Kendileriyle bir arada olmaktan çok mutluluk ve onur duyacağız” dedi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergi alanındaki tüm resimler tek tek incelendi. Daha sonra fırçaları ellerine alan Başsavcı Zafer Koç ile savcı ve hakim tuval çalışması yaptı. Bir birinden değerli 55 resim eserinin inceleyen sanatseverler, bulundukları yerin adliye değil adeta sanat galerisini andırdığını ifade etti.