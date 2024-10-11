Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mustafa Şerife Şimşek 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılış törenine katıldı.

Kepez ilçesi, Barış Mahallesi’nde inşa edilen Mustafa Şerife Şimşek 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete açıldı. Hayırsever Bekir Şimşek’in katkılarıyla 100 metrekare alanda inşa edilen istasyon; personel dinlenme odaları, operasyon odası, malzeme deposu, ambulans garajı gibi bölümlerden oluşuyor.

“Medeniyet paylaşmakla olur”

Törende Antalya’nın hayır işleri açısından çok özel bir şehir olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Hayırseverlerimiz sadece sağlık yatırımlarında değil, hemen hemen tüm hayır işlerinde öncü oluyorlar. Medeni olmak paylaşmakla mümkündür. Herkes para kazanmayı başarabilir ancak parayı harcarken hayır işlerinde paylaşmayı bilmek çok değerlidir. Bu açıdan Şimşek ailesine ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ederim. Ambulansların vakalara hızlı bir şekilde intikal etmesi çok önemli. Bu sebepten dolayı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarımızın sayısını artırmamız gerekiyor. Hayır işlerinde ve kamu işlerinde tüm kurumlarımızla beraber hareket etmeye ihtiyacımız var. Devletimizin bütün unsurları, ahenk içerisinde çalışırsa başarıya ulaşırız. Bu güzel eserde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmasının ardından Vali Hulusi Şahin, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun inşasına sağladığı katkılardan dolayı iş insanı Bekir Şimşek’e plaket takdim etti. Katılımcılar ile birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Şahin, tören sonrasında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu inceledi.

112 İstasyonunun açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behçet Özkan, hayırsever iş insanı Bekir Şimşek ve ailesi, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.