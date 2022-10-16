Antalya’da şehre uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kilo 483 gram esrar maddesi, 3 kilo 41 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek, 165 şüpheli şahıs yakalanıp 27 şüpheli şahıs tutuklandı.

Antalya’da şehre uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kilo 483 gram esrar maddesi, 3 kilo 41 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek, 165 şüpheli şahıs yakalanıp 27 şüpheli şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimince, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla şehre uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 07-14 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 9 kilo 483,39 gram esrar maddesi, 3 kilo 41,16 gram metamfetamin maddesi, 284,11 gram eroin maddesi, 88,80 gram kokain maddesi, 87 adet ecstasy hap maddesi, 136 adet sentetik ecza, 33 adet kağıda emdirilmiş sentetik cannabinoid maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 10 adet hassas terazi, 34 bin 95 TL, 160 euro, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca ele geçirildi.

165 şüpheli şahıs yakalanarak 27 şüpheli şahıs tutuklandı

Alan Denetimi Projesi çerçevesinde ise 163 araç ve 3 bin 705 şahıs sorgulanarak, 57 şahsa işlem yapıldı.

Ayrıca En İyi Narkotik Polisi Anne, Metamfetamin ile Mücadele ve Narkorehber eğitimleri çerçevesinde toplam 83 oturumda bin 268 kişiye eğitim verildi. Narko Nokta Projesi’nde ise toplamda 360 kişiye bilgilendirme yapıldı.