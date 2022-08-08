Antalya’nın Kemer ilçesinde, 8 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 5 yıl, 1 ay, 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheliyi jandarma tarafından yakalandı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde, 8 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 5 yıl, 1 ay, 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheliyi jandarma tarafından yakalandı.

Göynük Mahallesinde; Kemer İstihbarat Kısım Amirliği ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetler yürüttü. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 8 suç kaydı bulunan ve halen uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan toplam 5 yıl, 1 ay, 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Y.E. yapılan operasyonla yakalandı.