Antalya Düzlerçamı’nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü tarafından 8 dişi alageyik yeni yaşam alanlarına nakledildi.

Antalya’nın Düzlerçamı mevkisinde DKMP tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Eşenadası Yaban Hayvanı Üretme Merkezi’nde bulunan 8 dişi alageyik yeni yaşam alanlarına taşındı. Daha önce aynı bölgeye nakledilen 9 erkek alageyik ile birlikte alageyik popülasyonu 17’ye ulaşmış oldu. DKMP yetkilileri, bu naklin alageyiklerin doğal ortamlarında çoğalmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtirken, yaban hayatının korunmasına yönelik bu tür çalışmaların ekosistemin dengesine önemli katkı sunduğunu vurguladı.