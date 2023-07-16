Antalya’nın Manavgat ilçesinde 7 dönemdir Yukarı Hisar Mahallesi Muhtarlığı görevini yürüten Ali Oğuz, yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

Yukarı Hisar Mahallesi’nin 7 dönemdir muhtarlığını yapan, Manavgat’ın efsane muhtarı olarak bilinen Ali Oğuz, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Kuruluşunun ilk yıllarında Manavgat Hisarspor futbol takımında forvet olarak görev yapan, zayıf ve hızlı olmasından dolayı ’Sinek Ali’ lakabını alan ve yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Ali Oğuz, Yaylaalan (Avasun) Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.