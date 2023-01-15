Antalya’da 763 personelin katılımı ile 547 işyerinin denetimi gerçekleştirilerek 7 bin 760 kişinin sorgusu yapılıp, aranan 11 şahıs yakalandı.

Antalya’da 763 personelin katılımı ile 547 işyerinin denetimi gerçekleştirilerek 7 bin 760 kişinin sorgusu yapılıp, aranan 11 şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Yasadışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makinaları Uygulaması çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 763 personelin katılımı ile 547 işyeri kontrolü yapıldı. Uygulama neticesinde 7 bin 760 şahıs sorgulandı, 11 aranan şahıs yakalandı.

Elmalı İlçesinde 1 işletmede 2 adet oyun slot makinesi ele geçirildi. İşletme sahibine "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" ve "1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Ale ve Makineleri Hakkında Kanuna Muhalafet" suçlarından Adli işlem başlatılarak, suçta kullanılan 2 adet oyun slot)makinası ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir.