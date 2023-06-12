Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve dış ilçelerde aranan şahıslara yönelik 42 ekip ve 103 personelle yapılan operasyonda 62 aranan şahıs yakalandı.

Antalya’da “Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahıslara yönelik, 42 ekip ve 103 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında “kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu madde ticareti/bul/kul, yoksun kılma, cinsel saldırı, tehdit/hakaret” suçlarından arananların bulunduğu 20 yıl üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs, 10 ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan 1 şahıs, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 5 şahıs, 2 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 11 şahıs, 2 yıl altı hapis cezası bulunan 16 şahıs olmak üzere toplam 62 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.