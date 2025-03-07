Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı ve düğmeli evleri ile ünlü tarihi Sarıhacılar mahallesinde 2019 yılında başlayıp 2022 yılında restorasyonu tamamlanan 600 yıllık Sarıhacılar Camii’nin ibadete açılmasına rağmen restorasyon çalışmalarında götürülen ve halen geri gelmeyen camiye ait eserlerin yerine konulması bekleniyor.

Sarıhacılar Köyü Kültür ve Turizm Dayanışma Derneği İstanbul Şube Başkanı Mehmet Orhan Can, Sarıhacılar Camisi’nin 600 yıllık eski bir tarihe sahip cami olduğunu söyledi. 2019 yılı sonlarında tarihi caminin restorasyon işlemleri için Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığını anlatan Can, "5 yıl önce 2019 yılı sonlarında restorasyon işlemleri için çalışma başlatıldı. Restorasyon aslında 18 ay sürecekti. Fakat pandemi nedeniyle restorasyon 3 yıllık bir süreçten geçti ve restorasyon tamamlandı. Cami yeniden ibadete açıldı" dedi.

"Eserler tamir için Side Müdürlüğünde"

Caminin restorasyon çalışmaları başlamadan önce ilk etapta Sultan 5. Mehmet Reşad’ın 1917’de bizzat ismini yazdırarak hediye ettiği sancağın yanı sıra Kabe örtüsünün bir parçası ve altın varaklı seccadeler Side Müze Müdürlüğünde konservasyon çalışmalarına alındı. Bu eserler tamiri bitince camiye iade edilecek" dedi. Caminin aydınlatma sisteminin ise 1800’lerde bir nevi asansörlü sistemle yapıldığını aktaran Mehmet Orhan Can, "Dökümden yapılan sistemde gaz lambası ve mumlar istenilen yüksekliğe göre elle ayarlanıyor. Bu tarihi avizemiz restorasyon çalışmaları başladığında sökülerek Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Antalya’daki deposuna nakledildi. Yine caminin içinde bulunan teberrükat eşyaları Vakıflar Bölge Müdürlüğünün deposuna taşınmış, Sakal-ı Şerifi ise İlçe Müftülüğü tarafından koruma altına alınmıştır" dedi.

"Caminin eserlerinin yerine konmasını istiyoruz"

Sarıhacılar halkı ise, restorasyondan önce asırlık caminin duvarlarında ilgi çeken Sultan Mehmed Reşad’ın 1917’de bizzat ismini yazdırarak hediye ettiği sancağın yanı sıra Kabe örtüsünün bir parçası, önemli kişilerin armağan ettiği eşsiz seccadelerin konservasyon işlemlerinin bir an önce tamamlanmasını, yine 1800’lü yıllardan kalan dökümden yapılan, gaz lambası ve mumların istenilen yüksekliğe göre elle ayarlanabilen caminin tarihi avizesinin, bir nevi asansörlü sistemle yapılan eserin bir an önce yerine asılmasını istedi.

"Vakıflar Bölge Müdürlüğü talep yazısı bekliyor"

Sarıhacılar köyü platformu üyesi Fatma Genç ise, tarihi Sarıhacılar köyüne yılda yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 100 bin ziyaretçinin geldiğini söyledi. Tarihi caminin restorasyon çalışmalarının 2019 yılında başlayıp, 2022 yılında restorasyon işlemlerinin tamamlanarak caminin ibadete açıldığını anlatan Genç, "Caminin restorasyon işlemleri tamamlanalı 2 yılı aştı. Camimize imam atanarak ibadete açıldı. Fakat halen camimizin eserleri yerine takılmadı ve konulmadı. Biz Sarıhacılar sakinleri olarak 2022 yılından bu yana Akseki Kaymakamlığına 2 kez, Akseki Müftülüğünü ise defalarca ziyaret ederek camimize ait teberrükat eşyalarının tekrar camimize getirilmesi ile ilgili sürecin başlatılması talebinde bulunduk. Bugüne kadar bu taleplerimiz yerine getirilmedi. Müftülüğün talep yazısı göndermesini istiyor ve bekliyoruz. Camimiz öksüz gibi kaldı" dedi.

Genç, Sarıhacılar Mahallesinde Mustafa Kavasoğlu tarafından 2015 yılında açılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığından tescil alarak "Mustafa Kavasoğlu Türk Etnografya Müzesi" ismini alan, irili ufaklı 5 binden fazla tarihi eserin yer aldığı Türkiye’nin en zengin etnografya müzesininde bulunduğunu, özellikle camiye tekrar ziyarete gelenlerin ise camimizdeki bu tarihi avizeyi sorduklarını kaydetti.

"Vakıflar Bölge Müdürlüğünden de talepte bulunduk"

Vakıflar Bölge Müdürlüğüne de caminin teberrükat eşyalarının yerine ne zaman konulacağı konusunda görüşme yaptıklarını dile getiren Genç, Sarıhacılar köyünde bulunan Anıt Eser olarak tescilli camimizin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçtikten sonra restore edildi. Yer teslimi yapılmadan önce camimizin içinde bulunan Teberrukat eşyaları (halı, kilim, şamdan, buhardan ve avize)bölge müdürlüğünün Teberrukat deposuna taşındı. Sakal-ı Şerif ise İlçe Müftülüğü tarafından koruma altına alındı. Vakıflar bölge müdürlüğü tarafından onarım tamamlandıktan ve Müftülüğe yazılarak Camimizin teberrukatının imam atandıktan sonra teslim edileceği belirtildi. Fakat daha sonraki süreci ilçe müftülüğü devam ettirmedi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayına sunulacak talebin bir an önce yapılmasını istiyorum. Bugün kadarki bütün girişimlerimiz neticesiz kaldı" diye konuştu.