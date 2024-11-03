Antalya’da jandarma ekiplerinin yol uygulaması sırasında durdurulan 2 araçta piyasa değeri 2 milyon 100 bin TL olan 6 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

14. Antalya Kitap Fuarı’na ziyaretçi akını 14. Antalya Kitap Fuarı’na ziyaretçi akını

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Çumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile ilçe jandarma komutanlığı tarafından yapılan yol emniyet ve uygulaması esnasında durdurulan 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 100 bin TL olan 6 Litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: iha