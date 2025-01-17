Antalya’da ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk yarısını tamamlayan 500 bin 164 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Serik ilçesinde bulunan Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulunda düzenlenen karne töreninde konuşan ve Antalya’nın hayırseverlik konusunda örnek bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Şahin, “Antalya’da 500 binin üzerinde evladımız karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin heyecanını yaşıyor. Hepsini tebrik ediyor, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Anadolu’nun her köşesinden yeni cevherler çıkacak"

Bugün karne dağıtım töreninin yanı sıra çok değerli bir hayır işinin açılışını da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Vali Şahin, "Antalya’da devletimiz tarafından yapılan sınıflara ek olarak hayırsever vatandaşlarımız tarafından da sınıflar yapılıyor. Bu, Antalya’nın yüksek karakterini ve dayanışma ruhunu gösteriyor. Antalyalılar olarak bu güzel geleneği sürdürmeliyiz. Çocuklarımızın kimya ve biyoloji gibi temel bilimlere ilgi duymasını sağlayacak olan bu eğitim yuvaları sayesinde yeni bilim insanları yetişecek ve Anadolu’nun her köşesinden Aziz Sancar gibi bilim insanları çıkacak. Naturalya İbrahim Şahin Ortaokuluna sağladığı katkılardan dolayı hayırsever iş insanı İbrahim Şahin’e ve ailesine teşekkür ederim” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Hulusi Şahin, Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulunun inşasına sağladığı katkılardan dolayı iş insanı İbrahim Şahin’e plaket takdim etti. Katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Şahin, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini takdim etti.

Törene; Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, hayırsever İbrahim Şahin ile ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.