Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, deprem bölgesinden kente gelen 13 bin 400 öğrenciden 5 bin 400’ünün eğitim öğretime başladığını bildirdi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, deprem bölgesinden kente gelen 13 bin 400 öğrenciden 5 bin 400’ünün eğitim öğretime başladığını bildirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olup 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından turizm kenti Antalya’ya gelen, depremzedelerin çocuklarından, okula gitmek isteyenlerin konakladıkları yerin en yakınındaki okula kayıtları yapıldı. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’ndeki Kültür İlkokulu’nda eğitim öğretime başlayan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle görüşme yapan Çalışkan, daha sonra yeni sınıflarında ders başı yapan misafir öğrencilerle sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, depremzedelerin en fazla misafir edildiği illerinden başında Antalya’nın geldiğini bildirdi. Bugün itibariyle Antalya’da deprem bölgesinden gelen 13 bin 400 öğrenci olduğunu kaydeden Çalışkan, "Bunlar kamu misafirhanelerinde, öğretmen evlerinde, uygulama otellerinde ve otellerde kalan misafirlerimizin çocuklarıdır. Bu öğrencilerimizden bugün itibariyle 5 bin 400’ünün e-okuldan kayıtlarını yapmış durumdayız. 5 bin 400 öğrencimiz 868 okulumuza nakillerini aldılar. Bin 232 öğrencimizde özel okula kaydını yaptırdı” dedi.

"Ana sınıfları açıldı"

Öğrencilerin eğitim öğretim hayatına hazır olmaları adına kıyafetinden, ders kitaplarına, kırtasiye malzemelerine kadar hepsinin Milli Eğitim Bakanlığınca karşılandığını belirten Çalışkan, "Bugün itibariyle biz nakil ettiğimiz öğrencilerin yanında, konaklama merkezlerimizde okul öncesi öğrencilerimiz için ana sınıfları açıldı ve öğretmenlerimiz görevlendirildi. Rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerimiz hem vatandaşlarımız hem de öğrencilerimizle görüşmeler yapıyor. 14 bin görüşme yaptı bu öğretmenlerimiz. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak depremden etkilenen vatandaşların ilimizde en iyi şekilde ağırlanması için gerekenleri yapıyoruz. Bugün itibariyle öğrencilerimiz sınıflarında eğitimlerine başladı” açıklamasını yaptı.

"Ücretsiz ulaşım"

Öğrencilerin diğer sınıflara dağıtıldığını ifade eden Çalışkan, maksimum bir okula 50 yada 60 öğrencinin geldiğini bildirdi. Öğrencilerin konaklama adreslerine en yakın okula kayıtlarının yapıldığını işaret eden Çalışkan, “Memleketinde fen lisesine giden öğrenci, yine en yakın aynı türde okuması için fen lisesine gönderiyoruz ve ulaşımlarını da ücretsiz olarak sağlıyoruz. Konaklama merkezinden öğrencileri ücretsiz servisler alıyor ve okuluna götürüyor. Pansiyonda kalmak isteyen öğrencilerimizi de ücretsiz olarak konaklatıyoruz” dedi.

"Buruk mutluluğumuz var"

Hatay Antakya’dan Antalya’ya gelen Müjde Yıldız, çok kötü günler yaşadıklarını belirterek, “Antakya’da 5 gün arabada yattık. 8 gün sonra Antalya’ya geldik ve yurtta kalıyoruz. Oğlum bugün okula başladı buruk bir mutluluğumuz var. Oğlum okula başladığı için çok mutlu oldu. Memleketimizi bırakıp buraya geldik” diye konuştu.

"İyi ki gelmişiz"

Hatay İskenderun’dan gelen Yeşim Dilek, "Her şeyimiz depremle yerle bir oldu, çok etkilendik. Bir haftaya yakın başka yerlerde kaldık. Olacak gibi değil Antalya’ya geldik ve iyi ki gelmişiz. Burada yurtta kalıyoruz, bize çok iyi bakıyorlar. Oğlum okula başladı bugün biraz zorlandı. Buna da şükür. Zor da olsa oğlum alışacak” diye konuştu.

9 yaşındaki Yusuf Dilek ise okulundan ayrıldığı için üzgün olduğunu ama yeni okulunda güzel olduğunu söyledi.

"Yeni sınıfımda mutluyum"

Yeni arkadaşlarıyla eğitime başlayan Yiğit, "Hatay Antakya’dan geldim. Yaşadığım yer güzeldi ama deprem olunca evimiz yıkıldı. Ondan sonra Antalya’ya geldik. Devlet kurumuna yerleştik. Sonra okula yazıldım buraya geldim. Burası iyi arkadaşlarım beni iyi karşıladı. Mutluyum" ifadelerini kullandı.