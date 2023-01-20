Antalya’da bin 753 okulda eğitim gören 492 bin 380 öğrenci, törenle karnelerini aldı.

Antalya’da bin 753 okulda eğitim gören 492 bin 380 öğrenci, törenle karnelerini aldı.

Antalya’da, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 492 bin 380 öğrenci karne aldı. Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi’ndeki Z. Marsel, Z. Denizhan Öner İlkokulunda karne töreninde, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilerle sıraya oturup sohbet eden Vali Yazıcı, “Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize güzel bir tatil dönemi geçirmesini diliyorum. Hazır şekilde ikinci yarıya gelsinler. Tüm çocuklarımızdan tatilde sadece kitap okumalarını bekliyorum. Ara tatilde öğrencilerimize karnenin yanında kitap hediye ettik. Antalya en çok kitap okunan şehir olsun. Bunu zaten çocuklarımız gerçekleştiriyor, geçen yıla oranla 54 kat kitap okuma oranımız arttı. Çocuklarımıza iyi bir tatil diliyorum. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin 15 günlük tatilleri güzel geçer” dedi.

Karne töreninin ardından bahçede Vali Yazıcı ve beraberindekiler, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okudu, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İl genelinde bin 753 okulda, 492 bin 380 öğrenci karne aldı. Öğrencilerle birlikte 36 bin öğretmen de tatile girdi.