Antalya’da 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı dairede bulunan yaşlı kadın tesadüfen bölgeden geçen kurye çalışanları tarafından aşağı indirilirken, Pekines cinsi köpek de apartman sakinleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kuryeye ilk müdahale ise olay yerinde yapıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1044 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Işık Çakaş ve ailesinin yaşadığı dairenin yatak odasından dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dairede bulunan Çakaş ailesi ise panik yaşadı.

"İlk girdiğimizde battaniyeler yanıyordu, kovalarla su tuttuk"

Dairede bulunan yaşlı bir kadın o anda oradan geçmekte olan bir kurye tarafından kurtarıldı. Aile, Pekines cinsi yavru köpeklerini de yanlarına alarak kendilerini hızla dışarı attı. İtfaiye ekipleri yangına içeriden ve dışarıda müdahale ederek söndürdü. Yangında ailenin dışarı çıkmasına yardım eden ve dumandan etkilenen kurye çalışanı Bahadır Avcı, “Yukarıya baktığımda daireden dumanların çıktığını gördüm. Önce bir arkadaşı uyardım sonra yukarı çıktık. Apartmanda oturanlara haber verdik, zillerine bastık. Bir kız arkadaş anneannesinin yukarıda olduğunu söyledi. İlk girdiğimizde battaniyeler yanıyordu, kovalarla su tuttuk. Ekiplere haber verdik. Yaşlı teyzeyi de biz çıkardık, biz de ister istemez etkilendik” dedi.

Dumandan etkilenen Avcı’ya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.