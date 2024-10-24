Antalya’da polisin kaçakçılığa karşı 4 ilçede gerçekleştirdiği operasyonlarda 6 bin 160 güneş gözlüğü, çok sayıda tütün ve sigara mamulü ile 46 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şahsa adli işlem gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Ekipler operasyon sonucu yaptıkları aramalarda 6 bin 160 güneş gözlüğü, bin 140 boş ve dolu makaron, 460 elektronik sigara ile 46 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirdi.

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Operasyon kapsamında 6 kişiye adli işlem yapıldı.

Kaynak: iha