Antalya’da polisin kaçakçılığa karşı 4 ilçede gerçekleştirdiği operasyonlarda 6 bin 160 güneş gözlüğü, çok sayıda tütün ve sigara mamulü ile 46 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şahsa adli işlem gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Ekipler operasyon sonucu yaptıkları aramalarda 6 bin 160 güneş gözlüğü, bin 140 boş ve dolu makaron, 460 elektronik sigara ile 46 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 6 kişiye adli işlem yapıldı.