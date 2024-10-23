Antalya’da 2019’dan bu yana 19 ilçede zor durumdaki vatandaşlara 4 bin 471 hasta yatağı yardımında bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı vatandaşlara ve yakınlarına destek olmak amacıyla hasta yatağı yardımlarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında; bu yılın on aylık döneminde 19 ilçede 733, Nisan 2019’dan bu yana 4 bin 471 tam donanımlı otomatik hasta yatağı yardımında bulunuldu.

Hem hastaların hem de ailelerinin hayatını kolaylaştırıyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, vatandaşların evlerine teslim edilen ve kurulumu yapılan hasta yatakları, yatağa bağımlı hastaların evdeki bakımını kolaylaştırırken hastaların konforunu da artırıyor.

Tam donanımlı yataklı

Hastane tipi tam donanımlı ve kumandalı yatakların çift motoru sayesinde hem sırt hem de ayak kısmı hareket ettirilebiliyor. Ergonomik yapısıyla, yattığı süre boyunca hastanın konforunu sağlayan hasta yatakları, hasta yakını için de kolaylık sunuyor. Hasta yakınları sayesinde hastaların yemek yeme, dinlenme gibi ihtiyaçları daha rahat ve konforlu bir şekilde karşılanabiliyor. Hastaların yatağa ihtiyaçlarının kalmaması durumunda, ekipler yatakları teslim alıp dezenfekte ediyor ve yeni ihtiyaç sahiplerine raporlarıyla beraber teslim ediyor. Belediye ayrıca ihtiyaç halinde tekerlekli sandalye desteğinde de bulunuyor.