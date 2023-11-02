Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada 4 araç zincirleme olarak kazaya karıştı. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle, Belek turizm merkezi yolu üzerinde otogar kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobil, öğrenci servisi ve yine bir başka otomobilin çarpma anı yer aldı. Kaza sonrası araçlarda meydana gelen maddi zararı, araç sahipleri kendilerinin karşılayacağını beyan ettiği öğrenildi.

Aksayan trafik tekrar araçların çekilmesiyle normale döndü.