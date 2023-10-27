Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı ’Beyaz Önlük Giyme Töreni’ düzenlendi. Törende 314 Tıp Fakültesi öğrencisi beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe ilk adımlarını attı.

AÜ Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törende konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hekimliğin simgesi olan beyaz önlüklerini giyerek mesleklerine ilk adımlarını atacak geleceğin genç hekimlerini tebrik etti.

Bugün giyecekleri dürüstlük, temizlik ve güvenin simgesi olan beyaz önlüklerin, tıbbın geleneğini ve sorumluluğunu omuzlarına yüklediğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “İnsanlık tarihi boyunca kutsal sayılan hekimlik mesleğini seçerek hayatınızda yeni bir sayfa açtınız. Sadece bir meslek değil, nasıl bir insan olacağınızı seçtiniz. Belki farkında değilsiniz ama bugünden itibaren yeni bir hayata başlayacaksınız. Beyaz önlüğünüzün sadece bir giysi olmadığını, aynı zamanda toplumun gözünde büyük bir saygıyı temsil ettiğini unutmayın. Bu beyaz önlüğü giyerken mesleğin değerini bilin ve insanlık için çalışmanız gurur kaynağı teşkil etsin sizin için. Bunu neden söylüyorum malum 18-19 gündür Filistin bombalanıyor. Dün televizyonu açtığım zaman gördüğüm sahne bizi çok etkiledi. Bir savaşta iki meslek grubu var canla başla çalışan. Bir tanesi askerler diğerleri doktorlar. Ki o doktorlar elektrik olmadan insanlığa ışık olmak için çalışıyorlar. Kolaylıklar diliyorum onlara. En kısa zamanda inşallah tüm dünyaya barış gelir. Onların verdiği fedakarlık herhalde başka bir meslek grubunda yoktur” diye konuştu.

"Sorumluluğumuz büyük"

Cumhuriyetin 100’üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine olan inancını dile getiren Rektör Özkan, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözünün mirasçıları olarak büyük bir sorumluluğu taşıdığınızı unutmayın. Bu sorumluluk sadece insan sağlığını korumak ve insanlara yardımcı olmak da değildir. Çünkü beyaz önlük, yaşamda karşılaşılan olumsuzlukları kabullenmek yerine onu değiştirmek için harekete geçenlerin hakkıdır. Bir hekim olarak her birimiz toplumlarımızın huzuru, refahı ve eşitliği için mücadele etmekten de sorumluyuz. Her biriniz bu sorumluluğu taşıyabilecek yeteneğe sahip olduğunuzu, zorlu bir sınav dönemini başarıyla geçerek gösterdiniz. Tıp Fakültesini seçerek yeteneğinizin yanı sıra cesaretinizle de bu kutsal mesleğin tüm zorluklarına göğüs germeye hazır olduğunuzu ilan ettiniz. Akdeniz Üniversitesi’ni tercih ederek ise, nasıl bir hekim olmak istediğinizin ilk adımını attınız. İdeallerinizin büyüklüğünü ve vizyonunuzun genişliğini gösterdiniz” şeklinde konuştu.

"İçinizdeki öncü karakteri ortaya çıkaracak"

Eğitimde ve bilimde öncü Üniversite ifadesinin sadece bir slogan olmadığını Akdeniz Üniversitesi’nin ruhunu yansıttığını söyleyen Rektör Özkan, “Dünyanın ilk rahim nakli, ülkemizin ise ilk yüz ve çift kol naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın geçen hafta aldığı Aziz Sancar Bilim Ödülü de bu öncü karakterimizin bir meyvesi oldu. Dünyada ve ülkemizde birçok ilke imza atan üniversitemizde sizin içinizdeki öncü karakterin de ortaya çıkacağına inanıyorum. Tıp eğitimi, sadece tıbbi bilgi ve becerilerin aktarılması değil, aynı zamanda etik değerlerin, adaletin ve toplumun ihtiyaçlarının anlaşılması için bir fırsattır. 50’nci yılını kutlayan tıp fakültemiz bu anlamda sizlere yol gösterecek çok yetkin ve donanımlı hocalara sahip. Sizler yarım asırlık bir birikimin, gelişimin, tecrübenin kanatları altında yetişeceksiniz. Yeter ki çalışın, emek verin. Sizler istekli olursanız, hocalarımızın tecrübe ve deneyimlerinden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz” dedi.

"Kaliteli eğitim uluslararası kapıları açıyor"

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, zorlu bir sınav sürecinin ardından Akdeniz Üniversitesi’ni kazanan başarılı öğrencileri ve onlara emek veren ailelerini tebrik etti. Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri arasında yer aldıklarını ifade eden Dekan Gürpınar, tıp fakülteleri arasında ilk akredite olan ve yine YÖKAK tarafından akredite olan üniversiteler arasında yer alarak Türkiye’de çift akreditasyonla mezun veren az sayıdaki tıp fakültelerinden biri olduklarını ifade etti. Bu durumun kalitenin bir göstergesi olduğunu belirten Dekan Gürpınar, alacakları eğitim sayesinde öğrencilerin dünyanın her yerinde eğitim alma, hizmet verme, görev yapma imkanına sahip olacağını söyledi. Dekan Gürpınar “Öğrencilerimizin hekimlik mesleği ile ilgili vizyon ve ufuklarını açacak olan ülkemizde ve dünyada kol, yüz ve rahim nakli gibi ilkleri gerçekleştiren bir fakülteyiz. Bu başarının mimarı olan ve geçen hafta Aziz Sancar Bilim Ödülü alan Prof. Dr. Ömer Özkan’a ve Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan’a içten teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Özkan ve öğretim üyeleri hekim adaylarına beyaz önlüklerini giydirerek başarılar diledi.

Törene; Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, Prof. Dr. Neval Boztuğ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.