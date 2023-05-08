Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü Dayanışma Konserleri kapsamında ATSO’da Antalyalılarla bir araya geldi. Konser sonunda birlik ve beraberlik çağrısı yapan ATSO Başkanı Ali bahar, “Artık kimse bu ülkede kimseye ne dinini, ne mezhebini, ne de

etnik kökenini sorsun. Şunu herkes bilsin ki yolumuz sarı saçlı mavi gözlünün yoludur” dedi.

Mozaik kent Hatay’da kurulan, üç semavi dine mensup ve aynı zamanda altı farklı mezhebe sahip kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ve Antalya Avrupa Birliği Bilgi Merkezi iş birliğinde Mayıs ayı süresince gerçekleşecek olan ‘Avrupa Günü Dayanışma Konserleri’ kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde, Atatürk Konferans Salonu’nda konser verdi. 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin anısına şarkıların söylendiği gecede koro, birlik, beraberlik ve barış temasıyla, depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için Antalyalılarla buluştu. Konsere, Antalya Alman Konsolosu Martin Tscherner, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkan Vekili Ragıp Gök, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Öz, Mustafa Yayla, Hüseyin Sarı ve Hakan Pakalın, ATSO üyesi iş insanları, sivil toplum, oda ve borsa temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ATSO Başkanı Ali Bahar, “Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu, ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hep beraber gördük, yaşadık. Medeniyetler şehri Hatay ve depremde büyük zarar gören diğer illerimizi, eski günlerine kavuşturmak, depremde hayatını kaybedenlere, yaralılarımıza ve halen desteğe muhtaç bütün vatandaşlarımıza karşı görev ve sorumluluğumuzdur” dedi.

Dayanışmanın tarifi

Türkiye olarak Avrupa Birliği’ni bir ortak değerler bütünü olarak gördüklerini kaydeden Başkan Ali Bahar, “Bu değerler demokrasi, temel hak ve hürriyetlerdir, insan haklarıdır, hukukun üstünlüğüdür, çoğulculuktur, hoşgörüdür. Barış ve huzur içinde farklı kültürlerin bir arada yaşamasıdır. Avrupa Birliği ve Uluslararası Toplum üyeleri bir Bağış Konferansında, depremzedelerimizi desteklemek için 6 Milyar Avronun üzerinde yardım taahhüdünde bulunmuştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde odamız, depremin ilk anından itibaren tüm olanaklarını bölgedeki vatandaşlarımız için seferber etmiştir” diye konuştu. Antakya Medeniyetler Korosu üyelerini misafir etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Başkan Bahar, “Bu akşam Yılmaz Özfırat ve İnsan sevgisini, eşitliği müziğin evrenselliği ile bizlere yaşatmaya gelen kıymetli misafirlerimize Odamız adına hoş geldiniz diyor, kendilerinin yaşadığı derin üzüntü ve acıları en içten şekilde paylaştığımızı belirtmek istiyorum. Antakya Medeniyetler Korosu; birliği ve beraberliği, konu insan olduğunda geri kalan her şeyin bir teferruat olduğunu, adeta bir ders niteliğinde bizlere sunuyor. Tüm bu özellikler, tam da bugün ihtiyacımız olan dayanışmanın tarifi olarak karşımızda duruyor” dedi.

Koro Şefi Yılmaz Özfırat ile etkinlik öncesindeki konuşmasına değinen Başkan Ali Bahar, “Bize bipolar olacaksınız dediğinde bu kadar ciddi olduğunu düşünmemiştim, çok ciddiymişsiniz. Gerçekten artık kimse bu ülkede kimseye ne dinini, ne mezhebini, ne de etnik kökenini sorsun. Şunu herkes bilsin ki yolumuz sarı saçlı mavi gözlünün yoludur” diye konuştu.

Deprem gerçeğini unutturmamaya çalışıyoruz

Koro, depremlerde hayatını kaybeden koro üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu, Ahmet Fehmi Ayaz ve yaşamını yitirenler anısına da şarkılar seslendirdi. Müsabaka için Kıbrıs’tan Adıyaman’a gelerek depremde yaşamlarını yitiren Türk Maarif Koleji Yıldız Erkek ve Yıldız Kız Voleybol Takımı öğrencileri ve onlara refakat eden öğretmen, veli ve öğrencilerin de unutulmadığı konserde, izleyiciler gözyaşlarını tutamadı. Deprem gerçeğiyle her an karşılaşılabileceğini kaydeden Koro Şefi Yılmaz Özfırat, “Kim ki bölmek ister, kim ki araya nifak sokmak ister, kim ki bizi parçalamaya çalışır, bizler dimdik ayakta onların karşısındayız. Karanlığın müziği yapılır mı? Evet, kalbe dokunan en kolay şey müziktir. Müzikle insanlara deprem gerçeğini unutturmamaya çalışıyoruz” dedi.

Koronun 2 binden fazla konser verdiğini kaydeden Koro Şefi Özfırat, “Koro içerisinde, Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler var ama tek bir düşünceleri var, ister Hristiyan ister Müslüman, ister Yahudi olsun hepimiz tek bir Allah’ın kuluyuz bunu insanlara tekrar göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu. Sekiz saat boyunca enkaz altında kaldığı süreçte yaşadıklarını anlatan Koro Şefi Yılmaz Özfırat, “Sizden ricamdır, bir yerde bir depremzede görürseniz sakın ona acımayın, sakın. 4.16’da her şeyleri vardı, 4.17’de hiçbir şeyleri kalmadı. Bugün bize yarın size. Biz böyle bir yaşantı istememiştik. Yolda 31, 02, 44 plakalı bir araç gördüğünüzde ne arıyor bunlar burada demeyin. Kendi ülkemizde mülteci olmak istemiyoruz” dedi.