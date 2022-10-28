Törene Vali Ersin Yazıcı, Antalya Milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yrb. Dr. Murat Sezgin, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı P. Alb. Kemal Çakıroğlu, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Tören, Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek’in meydandaki Atatürk anıtı önüne çelenk bırakmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri Antalya’da Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni ile başladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.