Antalya’da hakkında 29 adet aranma kaydı ve 84 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Akseki ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda; Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında 29 adet aranma kaydı ile 84 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli şüpheli, Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.
Şahsın ikametgahında yapılan arama faaliyeti kapsamında; 2adet ruhsatsız av tüfeği, 87 adet dolu fişek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha