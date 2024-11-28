Antalya’da hakkında 29 adet aranma kaydı ve 84 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Akseki ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda; Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında 29 adet aranma kaydı ile 84 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli şüpheli, Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

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Şahsın ikametgahında yapılan arama faaliyeti kapsamında; 2adet ruhsatsız av tüfeği, 87 adet dolu fişek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha