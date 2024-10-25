Antalya’da çeşitli suçlardan 24 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 162 bin TL para cezası ile aranan şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyeti, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürme, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve kooperatif kanununa muhalefet etmek suçlarından toplam 24 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 162 bin TL adli para cezası ile aranan Ü.T. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.