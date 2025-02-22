Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2025 yılının ilk Çevre Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi’nin yaygınlaştırılması, Katı Atık Entegre Tesislerinden elde edilen toprak iyileştiriciler ve uluslararası CLIMAAX projesi ele alındı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Burçin Özkan, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Melike Kireçcibaşı, akademisyenler, ziraat odaları, meslek odaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ÇİFÇİLERE DESTEK ATIKLARA DEĞER

Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi ve atık yönetimi çalışmaları üzerinde duruldu. Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Entegre Katı Atık Tesislerinde organik atıkların kompost, sıvı ve katı fermente gübre ile pH düzenleyiciye dönüştürülerek bu ürünlerin etkin kullanımı için ziraat odaları, akademisyenler ve ilgili kurumlarla iş birliği yapıldığını söyledi. Atasoy, çiftçilere destek sağlayacak çok önemli bir çevre projesini daha Antalya’ya kazandırmayı hedeflediklerini, pilot uygulamalar neticesinde elde edilecek sonuçların çevre kurulu ile tekrar değerlendirileceğini ifade etti.

ÇİFTÇİ KART PROJESİ DAHA FAZLA İLÇEYE YAYILACAK

Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral ise Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde başarıyla uygulanan projeye Alanya, Serik, Aksu ve Kemer ilçelerinin de eklenmesine yönelik çalışmaların hızlandığını ifade etti.

KATI ATIKLARDAN TOPRAK İYİLEŞTİRİCİ ÜRETİMİ

Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğünden Çevre Yüksek Mühendisi Fulya Edibe Halıcılar da toplantıda evsel katı atıklardan elde edilen toprak iyileştiriciler hakkında bilgi verdi. Halıcılar, “2023 Mayıs ayından itibaren bu ürünlerin deneme çalışmalarına başladık. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ile belediyemize ait peyzaj alanlarımızda, sera alanlarımızda denemelerini gerçekleştirdik. Olumu sonuçlar aldık. Lavanta bahçelerimizde de bu ürünlerin kullanımına yönelik testler gerçekleştirilecek. Kızıllı Entegre Tesisleri bölgesinde kurmayı planladığımız bir serada AR-GE çalışmaları da yapılacak” dedi.

CLIMAAX PROJESİ VE KENTSEL ISI ADALARI ÇALIŞMALARI

İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünde görevli Dr. Fulya Kandemir, Avrupa Birliği tarafından desteklenen toplam 20 milyon Euro bütçeli CLIMAAX projesi hakkında bilgi verdi. Projenin odak noktasının, özellikle yaz aylarında uzun süren sıcaklık artışları ve kentsel ısı adalarının etkilerini analiz etmek olduğunu vurgulayan Kandemir, “Amacımız, 19 ilçede kentsel ısı adası olarak adlandırılan ve iklim değişikliğinden kaynaklanan sıcaklık artışlarını teknik olarak incelemektir” dedi. Kandemir, Antalya Büyükşehir Belediyesinin proje çalışmalarını dışarıdan teknik destek almadan, kendi bünyesindeki mühendisler ve bilim insanlarıyla yürüttüğünü belirtti.