Antalya’da kendilerine ’Yaz Kış Denize Girenler’ adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu 25 kişilik grup, 2023 yılını 10 derece hava sıcaklığında 20 derece ölçülen denize girerek karşıladı.

Antalya’da kendilerine ’Yaz Kış Denize Girenler’ adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu 25 kişilik grup, 2023 yılını 10 derece hava sıcaklığında 20 derece ölçülen denize girerek karşıladı.

Konyaaltı Sahili’ne eşleri ve çocuklarıyla gelen grup üyeleri, ısınmak için sahilde ateş yaktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir süre sahilde vakit geçiren grup, geri sayımın ardından saat 00.00’da denize girdi. Havai fişekler eşliğinde kendilerini 10 derece hava sıcaklığında Akdeniz’in 20 derece ölçülen sularına bıraktı. Grup üyeleri bir süre denizde kulaç attı ve yanlarında getirdikleri Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini açtı. Kendilerine ’Yaz Kış Denize Girenler’ adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu grup, 2023 yılını denize girerek karşıladı.

Yeni yılı denizde karşılayan grup üyelerinden Mehmet Aydoğan, "Bu yılı da her zaman ki gibi denizde karşıladık. Herkesin yeni yılını kutluyoruz. Denizde yeni yılı karşılamak çok güzel” dedi.

Denize girmenin son derece sağlıklı olduğuna dikkat çeken Nail Avcı da, "Denize girmek her zaman güzeldir. Bütün dünyaya güzel mesajlar vermek istiyoruz. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir dünya istiyoruz” ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Atlas Mutlu ise herkesin yeni yılını kutladığını belirterek "Su biraz soğuk geldi ama ben ilk kez giriyorum” diye konuştu.