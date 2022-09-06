Antalya’da jandarma ekiplerinin araç denetimi sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin 20 yıl 50 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Antalya’da jandarma ekiplerinin araç denetimi sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin 20 yıl 50 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Aksu ilçesi Topallı Mahallesi yolunda Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan araç denetimleri sırasında bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ç. isimli şahsın yapılan sorgusunda Antalya Çocuk İlamat Masası tarafından bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan arandığı ve 20 yıl 50 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. A.Ç. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kepez E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.