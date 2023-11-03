Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, Yörük göçü ile başladı. Traktör, deve ve atların yanı sıra 25 bağımsız Türk Cumhuriyeti’nden yöresel kıyafetlerle binlerce Yörüğü ve Türkmeni göç ederken gören turistler ise o anları cep telefonuyla çekmek için yarıştı. Amaçlarının Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak olduğunu kaydeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turistlerin ilgisinden de son derece memnun olduğunu dile getirerek, “Gördüğüm tüm turistlerin ellerinde telefon vardı ve video çekiyorlardı. Bunlar çok sevindirici” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3-4-5 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği 2’nci Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, temsili Yörük göçüyle başladı. Göç öncesi, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Meydanda halk oyunları gösterilerinin ardından Yörük duası yapıldı, daha sonrasında ise Cumhuriyet Meydanı’ndan Karaalioğlu Parkı’na kadar Yörük göçü yapıldı. Yörükler kültürlerini yansıtan kıyafetleri ve kervanlarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Turistler gezmeyi bıraktı, göçü seyretti

Traktör, deve ve atların yanı sıra 25 bağımsız Türk Cumhuriyeti’nden yöresel kıyafetlerle yüzlerce kişiyi turizm kentinin en işlek caddesinde göç ederken gören turistler ise o anları cep telefonuyla çekmek için yarıştı. Turistlerin yanı sıra vatandaşlar da kaldırım, evlerinin balkon ve pencerelerden göçü alkışlarla destekledi.

“Gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz”

Orta Asya ve Balkanlardaki 25 ülke, 81 ilden Türkmen ve Yörüklerin festivale katıldığını kaydeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, katılan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Yörük Türkmen Festivali’ni çok önemsediklerinin altını çizen Böcek, “Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün resmi törenimizde Sayın valimizin katılımıyla 19.00’da başlayacak, ardından Haluk Levent konseriyle Yörüklerimizi coşturacağız inşallah” dedi.

“Tüm turistlerin ellerinde telefon vardı ve video çekiyorlardı”

Böcek, turistlerin ilgisinden de oldukça memnun olduğunu dile getirerek, “Gördüğüm tüm turistlerin ellerinde telefon vardı ve video çekiyorlardı. Bunlar çok sevindirici. Atamızın en güzel şehir dediği Antalya’mız bir kültür, sanat şehri. Yörük Türkmen Festivali’nin devamını gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.