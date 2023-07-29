Antalya’da yan yana bulunan müstakil 2 ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Meraklı kalabalığın yangını film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6022 Sokak’ta bulunan ve yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 2 müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evlerden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma ile yan yana bulunan 2 müstakil evde çıkan yangını kontrol altına aldı. Yangında, evler tamamen kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, evler alev alev yanarken meraklı kalabalığın yangını film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Yangın anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.